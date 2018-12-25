Двое супругов погибли при пожаре на Кубани

Краснодарский край

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В Каневском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 59-летней женщины и ее 56-летнего мужа в результате пожара

Погибшие проживали в доме на улице Советской в хуторе Красный Очаг.

По предварительный данным, 24 декабря в 21:00 местные жители сообщили о задымлении в соседнем доме. При локализации пожара обнаружили тела супругов.

В качестве одной из версий возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении.

Правоохранители назначили судебно-медицинские экспертизы с целью установить точную причину и очаг возгорания, сообщили 25 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 декабря во время пожара погибла 52-летняя женщина.

Каневской район Пожары Следственный комитет смерть
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