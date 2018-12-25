Двое супругов погибли при пожаре на Кубани

В Каневском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 59-летней женщины и ее 56-летнего мужа в результате пожара

Погибшие проживали в доме на улице Советской в хуторе Красный Очаг. По предварительный данным, 24 декабря в 21:00 местные жители сообщили о задымлении в соседнем доме. При локализации пожара обнаружили тела супругов. В качестве одной из версий возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении.

Правоохранители назначили судебно-медицинские экспертизы с целью установить точную причину и очаг возгорания, сообщили 25 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.