Между Краснодаром и Сочи запустят дополнительную «Ласточку»

Краснодарский край, Вся Россия

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С 1 января перевозчик запустит вторую пару электропоездов, курсирующих в направлении Имеретинский курорт — Краснодар

«Ласточка», которая курсирует по этому маршруту сейчас, будет ходить по прежнему расписанию.

Новый поезд № 821/822 отправится из Сочи в Краснодар 1 января в 20:24. На станцию Краснодар-I он прибудет в 1:30, время в пути составит 5 часов 06 минут.

В обратном направлении «Ласточка» начнет курсировать со 2 января с отправление в 9:40 и прибытием на станцию Имеретинский курорт в 14:43.

Электропоезд будет ходить ежедневно с остановками на станциях Горячий Ключ, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер, сообщили в пресс-службе СКЖД. 

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