Движение на трассе Ялта — Севастополь восстановили после камнепада
Крым Елена Лободина
Трассу под Севастополем расчистили после камнепада, движение полностью восстановлено
Как сообщали Юга.ру, обвал горных пород произошел около 15:00 в районе поселка Ласпи. Там перекрыли одну полосу и ввели реверсивное движение.
В аварийных работах задействовали дорожных рабочих и сотрудников МЧС, автокран, погрузчик и самосвал, сообщила пресс-служба правительства крымской столицы.
В результате камнепада никто не пострадал.
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