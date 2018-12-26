Движение на трассе Ялта — Севастополь восстановили после камнепада

Трассу под Севастополем расчистили после камнепада, движение полностью восстановлено

Как сообщали Юга.ру, обвал горных пород произошел около 15:00 в районе поселка Ласпи. Там перекрыли одну полосу и ввели реверсивное движение.

В аварийных работах задействовали дорожных рабочих и сотрудников МЧС, автокран, погрузчик и самосвал, сообщила пресс-служба правительства крымской столицы.

В результате камнепада никто не пострадал.