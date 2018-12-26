В Майкопе установили светомузыкальный фонтан с национальным орнаментом

В Майкопе в рамках программы создания комфортной городской среды завершили благоустройства площади Дружбы

Главным элементом реконструкции стало возведение нового светомузыкального фонтана с плоским гранитным основанием размером 20×20 метров, которое уложено в виде национального орнамента.

«Все оборудование и инженерные коммуникации находятся под землей. 86 фонсунок и 19 насосов позволяют выдавать разнотипные струи более 10 метров высотой: вертикальные, веерные, спиральные, пенные, капельные и другие. Фонтан может работать в двух режимах — музыкальном (с программой из десяти композиций) и в стандартном — динамическом. Благодаря системе акустики музыка слышна не только вблизи фонтана, но и на всей территории реконструированной площади», — отметили в пресс-службе администрации Майкопа.

Все работы по установке фонтана завершены. В ближайшие дни специалисты приступят к его консервации на зимний период и подготовке оборудования к сезону 2019 года.

В рамках реконструкции на площади Дружбы выложили плиткой пешеходную зону площадью более 10 тыс. кв. метров, а также установили новые скамейки и уличные фонари.