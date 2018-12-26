Двое детей и водитель пострадали в ДТП со школьным автобусом на Кубани
В Апшеронском районе утром 26 декабря произошло ДТП с участием легкового автомобиля и школьного автобуса
В 7:30 в полицию поступило сообщение о том, что на 3-м км трассы Апшеронск — Нефтегорск произошла авария.
По предварительным данным, во время снегопада автомобиль Nissan занесло, после чего машина выехала на встречку и столкнулась со школьным автобусом. За рулем иномарки была 27-летняя женщина.
В результате пострадали водитель и два пассажира иномарки в возрасте трех и четырех лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Ростовской области 25 декабря произошло ДТП с участием автобуса.
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