Двое детей и водитель пострадали в ДТП со школьным автобусом на Кубани

В Апшеронском районе утром 26 декабря произошло ДТП с участием легкового автомобиля и школьного автобуса

В 7:30 в полицию поступило сообщение о том, что на 3-м км трассы Апшеронск — Нефтегорск произошла авария.

По предварительным данным, во время снегопада автомобиль Nissan занесло, после чего машина выехала на встречку и столкнулась со школьным автобусом. За рулем иномарки была 27-летняя женщина.