Два человека пострадали при стрельбе на Ставрополье

В Георгиевске в результате вооруженного конфликта пострадали два человека

В Георгиевске произошел конфликт между двумя группами граждан, во время которого представители одной из сторон открыли по оппонентам огонь из оружия, после чего скрылись с места происшествия.

В результате пострадали два человека, с различными травмами их доставили в больницу. Их здоровью ничего не угрожает.