Два человека пострадали при стрельбе на Ставрополье
В Георгиевске в результате вооруженного конфликта пострадали два человека
В Георгиевске произошел конфликт между двумя группами граждан, во время которого представители одной из сторон открыли по оппонентам огонь из оружия, после чего скрылись с места происшествия.
В результате пострадали два человека, с различными травмами их доставили в больницу. Их здоровью ничего не угрожает.
По факту нападения правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
Позже по подозрению в совершении преступления задержали трех граждан, сейчас полицейские устанавливают их возможную причастность к стрельбе, сообщили 25 декабря в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, в Армавире в ночь на 23 декабря произошла перестрелка в ночном клубе «Эндорфин».
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