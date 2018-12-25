Посетители ночного клуба «Эндорфин» в Армавире устроили перестрелку

В ночном клубе в Армавире в ночь на 23 декабря произошла перестрелка

В группе «ЧП Армавир» «ВКонтакте» появилась информация о перестрелке в ночном клубе «Эндорфин», в результате которой с огнестрельным ранением из травматического пистолета госпитализировали 18-летнего парня. Также помощь медиков потребовалась 16-летнему подростку.

В пресс-службе МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили, что инцидент произошел в ночь на 23 декабря, но отметили, что пострадавших не было.

Полиция Армавира проводит проверку по факту конфликта на бытовой почве между двумя компаниями молодых людей. Все участники происшествия установлены.