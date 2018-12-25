Посетители ночного клуба «Эндорфин» в Армавире устроили перестрелку

Краснодарский край

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В ночном клубе в Армавире в ночь на 23 декабря произошла перестрелка

В группе «ЧП Армавир» «ВКонтакте» появилась информация о перестрелке в ночном клубе «Эндорфин», в результате которой с огнестрельным ранением из травматического пистолета госпитализировали 18-летнего парня. Также помощь медиков потребовалась 16-летнему подростку.

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В пресс-службе МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили, что инцидент произошел в ночь на 23 декабря, но отметили, что пострадавших не было.

Полиция Армавира проводит проверку по факту конфликта на бытовой почве между двумя компаниями молодых людей. Все участники происшествия установлены.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2017-го в армавирском кафе произошла перестрелка, в результате погибли три человека. 

Полиция Стрельба
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