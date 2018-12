В Краснодаре автомобиль врезался в несколько машин на парковке

View this post on Instagram

Неудачно дрифтанул — на ул. 2-я Российская водитель «Infiniti» протаранил несколько автомобилей на парковке! . Один 28-летний краснодарец недавно купил себе «Infiniti», а оформить документы в ГИБДД и получить страховку решил потом - ведь законом это не возбраняется, да еще и этот налог ... лошадей же там больше 250 ... (но это уже другая история, не отвлекаемся). - Как выяснилось, зря он так решил: . Сегодня, 25 декабря, он в 10:20 не вписался в поворот и врезался в машины, припаркованные на ул. 2-я Российская возле офисного здания. - Помимо «Infiniti», повреждены оказались три авто: «Хендай», «Мазда» и «ВАЗ-2109». - В одной из машин сидела девушка, ее увезла карета скорой помощи. . Ущерб подсчитывается, сумма пока не известна, но новый год себе водитель здорово подпортил этими всеми маневрами. - Как бы не пострадал предыдущий владелец паркетника (но это тоже совсем другая история).. ☝Никогда не делайте так! . Видео от подписчика. #Дрифт #Краснодар #Кубань #Дтп #Чп