В Краснодаре автомобиль врезался в несколько машин на парковке

В Краснодаре утром 25 декабря произошло ДТП на парковке

28-летний местный житель за рулем машины Infiniti не учел дорожных и погодных условий, потерял управление и врезался в припаркованные автомобили Hyundai, Mazda и «ВАЗ-2109».

Инцидент произошел в 10:20 на улице Российской, 2/1, на парковке, прилегающей к нескольким офисным зданиям.

Установлено, что местный житель купил автомобиль 23 декабря и не успел поставить его на учет. По закону на эти процедуры отводится срок до 10 дней. Таким образом, у водителя отсутствовала страховка.

ДТП было оформлено, виновник установлен. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.