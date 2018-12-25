В Краснодаре автомобиль врезался в несколько машин на парковке
В Краснодаре утром 25 декабря произошло ДТП на парковке
Инцидент произошел в 10:20 на улице Российской, 2/1, на парковке, прилегающей к нескольким офисным зданиям.
28-летний местный житель за рулем машины Infiniti не учел дорожных и погодных условий, потерял управление и врезался в припаркованные автомобили Hyundai, Mazda и «ВАЗ-2109».
Установлено, что местный житель купил автомобиль 23 декабря и не успел поставить его на учет. По закону на эти процедуры отводится срок до 10 дней. Таким образом, у водителя отсутствовала страховка.
ДТП было оформлено, виновник установлен. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
View this post on Instagram
Неудачно дрифтанул — на ул. 2-я Российская водитель «Infiniti» протаранил несколько автомобилей на парковке! . Один 28-летний краснодарец недавно купил себе «Infiniti», а оформить документы в ГИБДД и получить страховку решил потом - ведь законом это не возбраняется, да еще и этот налог ... лошадей же там больше 250 ... (но это уже другая история, не отвлекаемся). - Как выяснилось, зря он так решил: . Сегодня, 25 декабря, он в 10:20 не вписался в поворот и врезался в машины, припаркованные на ул. 2-я Российская возле офисного здания. - Помимо «Infiniti», повреждены оказались три авто: «Хендай», «Мазда» и «ВАЗ-2109». - В одной из машин сидела девушка, ее увезла карета скорой помощи. . Ущерб подсчитывается, сумма пока не известна, но новый год себе водитель здорово подпортил этими всеми маневрами. - Как бы не пострадал предыдущий владелец паркетника (но это тоже совсем другая история).. ☝��Никогда не делайте так! . Видео от подписчика. #Дрифт #Краснодар #Кубань #Дтп #Чп
Детские и семейные представления, театральные постановки, концерты и иллюзионные шоу
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.