Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с шестью погибшими на Кубани
Правоохранительные органы Краснодарского края сообщили о возбуждении уголовного дела после ДТП, которое произошло ночью 25 декабря
Как писали Юга.ру, 25 декабря в 00:50 в полицию поступило сообщение о ДТП в Кавказском районе. Установлено, что в результате столкновения двух автомобилей погибли оба водителя и четыре пассажира, среди которых один несовершеннолетний.
В пресс-службе краевого МВД порталу Юга.ру рассказали, что после ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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