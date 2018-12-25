Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с шестью погибшими на Кубани

Краснодарский край

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Правоохранительные органы Краснодарского края сообщили о возбуждении уголовного дела после ДТП, которое произошло ночью 25 декабря

Как писали Юга.ру, 25 декабря в 00:50 в полицию поступило сообщение о ДТП в Кавказском районе. Установлено, что в результате столкновения двух автомобилей погибли оба водителя и четыре пассажира, среди которых один несовершеннолетний. 

В пресс-службе краевого МВД порталу Юга.ру рассказали, что после ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 

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