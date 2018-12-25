Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с шестью погибшими на Кубани

Правоохранительные органы Краснодарского края сообщили о возбуждении уголовного дела после ДТП, которое произошло ночью 25 декабря

Как писали Юга.ру, 25 декабря в 00:50 в полицию поступило сообщение о ДТП в Кавказском районе. Установлено, что в результате столкновения двух автомобилей погибли оба водителя и четыре пассажира, среди которых один несовершеннолетний.