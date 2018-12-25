Шесть человек погибли в ДТП в Кавказском районе

Краснодарский край

Распечатать

Полицейские Краснодарского края проводят проверку по факту автомобильной аварии с погибшими, которая произошла ночью 25 декабря

Около 00:50 в дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП на 115-м км дороги Р-251 Темрюк — Краснодар — Ставрополь.

По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем автомобиля ГАЗ-31105 («Волга») выехал на встречку, где врезался в автомобиль Peugeot Boxer под управлением 43-летнего водителя.

В результате аварии погибли оба водителя, три пассажира «Волги» и один несовершеннолетний пассажир иномарки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ликвидацией аварии занимались 24 спасателя и 7 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскму краю.

На месте также работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

ДТП Кавказский район МЧС Полиция смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Крыму над пещерой с останками мамонта проложат часть трассы «Таврида»
На Кубани назначили нового зампрокурора
Вице-мэру Сочи Бомбергеру продлили срок ареста
Россиян предупредили об опасности новогодней традиции пить шампанское с пеплом
Шесть человек погибли в ДТП в Кавказском районе
«Новая газета»: Чеченцев из «тюрьмы для геев» убили выстрелами в затылок. Но проверку по делу прекратили

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале