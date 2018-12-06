В Краснодаре при пожаре в многоэтажке погибла женщина

В Краснодаре 5 декабря обнаружили тело 52-летней женщины, которая погибла в результате отравления угарным газом

Следствие установило, что погибшая жила одна в квартире в доме на улице Березовой. 5 декабря около 23:00 соседи женщины почувствовали запах гари из ее квартиры и вызвали пожарных. После того, как огонь был потушен, сотрудники МЧС нашли мертвой хозяйку квартиры.

При осмотре тела не было обнаружено внешних признаков умышленного убийства. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом. Возорание могло случиться из-за короткого замыкания проводки.

Правоохранители проводят проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.