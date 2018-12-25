В Невинномысске пропал без вести 24-летний парень. Спасатели проверяют канал в поисках тела
Спасатели противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) Ставропольского края ищут 24-летнего парня, который предположительно утонул в Невинномысском канале
Установлено, что 13 декабря житель Невинномысска выпивал с двумя друзьями. После этого компания решила разойтись по домам и каждый пошел в свою сторону.
Наутро родители 24-летнего парня обнаружили, что сына нет дома, и стали обзванивать его друзей. Узнав, что они находятся дома и ничего не знают о местонахождении товарища, родители подали заявление в полицию.
Правоохранители предположили, что молодой человек мог утонуть. 21 декабря они обратились к спасателям с просьбой проверить эту версию и обследовать акваторию Невинномысского канала, сообщили в пресс-службе ПАСС.
В первый день поиска специалисты обследовали 10 км водоема, но безрезультатно, как и во второй день. 24 декабря сотрудники ПАСС возобновили поиски в акватории канала.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре в водоеме Невинномысска утонул подросток.
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