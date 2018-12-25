В Крыму грузовик перевернулся на легковушку, есть жертвы

Крым

Распечатать

В Крыму ночью 24 декабря произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще один пострадал

Авария произошла в 23:30. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault с прицепом, двигаясь со стороны поселка Гвардейского в сторону Симферополя, не учел погодных условий и состояние грузовика, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Samand. В результате грузовик опрокинулся на легковушку.

В полиции «Интерфакс-Юг» рассказали, что в ДТП погиб водитель легковой машины, пассажир грузовика получил травмы.

К месту происшествия направили службы экстренного реагирования, в том числе автокран длоя проведения аварийно-спасательных работ, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.

Как сообщали Юга.ру, в середине декабря в Крыму грузовой автомобиль упал с обрыва на территорию аквапарка. 

ДТП Крым смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с шестью погибшими на Кубани
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Краснодарским школьникам и студентам предоставили льготу на проезд в пригороде
Главой Горячего Ключа стал Александр Кильганкин
У Черноморского побережья сел на мель иностранный корабль
Двое супругов погибли при пожаре на Кубани

Лента новостей

Статьи

Новогодние пробки в Краснодаре

Как их избежать или получать от них удовольствие

Статьи

Знаменитости, ушедшие в 2018

Юга.ру вспоминают известных людей, умерших в этом году

Статьи

Куда пойти на новогодних каникулах в Краснодаре

Детские и семейные представления, театральные постановки, концерты и иллюзионные шоу

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале