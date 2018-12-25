В Крыму грузовик перевернулся на легковушку, есть жертвы

В Крыму ночью 24 декабря произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще один пострадал

Авария произошла в 23:30. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault с прицепом, двигаясь со стороны поселка Гвардейского в сторону Симферополя, не учел погодных условий и состояние грузовика, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Samand. В результате грузовик опрокинулся на легковушку.

В полиции «Интерфакс-Юг» рассказали, что в ДТП погиб водитель легковой машины, пассажир грузовика получил травмы. К месту происшествия направили службы экстренного реагирования, в том числе автокран длоя проведения аварийно-спасательных работ, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.