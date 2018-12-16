Грузовик упал с обрыва на территорию аквапарка в Крыму
Крым Оксана Васильченко
В Ялте 14 декабря грузовик с трассы вылетел на территорию аквапарка
Это произошло в районе отеля «Ялта-Интурист». По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В результате машина упала с обрыва на аквапарк, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Республике Крым.
В пресс-службе уточнили, что водитель успел выпрыгнуть из грузовика. Мужчина не пострадал. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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