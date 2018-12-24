На соискание премии «Серебряный Лучник» — Юг зарегистрировали более 100 проектов

Южный федеральный округ занимает лидирующие позиции по количеству заявленных проектов на соискание девятой премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»

Сейчас организаторы регионального этапа — премии «Серебряный Лучник» — Юг зарегистрировали уже более 100 участников. Заявочная кампания продлится до 31 декабря, подать заявку можно на сайте luchnik-ug.ru.

Среди подавших заявки — участники из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Республики Крым, Адыгеи, Дагестана. Кубань лидирует по количеству заявок.

Наибольшее количество проектов представлено в номинациях «Лучший проект в области продвижения территорий» и «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность» — 29 и 26 соответственно. Третий год подряд проходит оценка проектов в области «Digital-коммуникаций» — на данный момент заявлено более двадцати проектов. В борьбе за попадание в шорт-лист в номинации «Корпоративные коммуникации» — 14 проектов. В номинации «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа» представлено 15 компаний.

Среди зарегистрированных проектов, реализованных в 2018 году, — международный аэропорт «Платов», международный аэропорт «Симферополь», образовательная платформа WOODROOT, Северо-Кавказский федеральный университет. Некоторые авторы выступают с несколькими проектами.

В начале января 2019 года жюри оценит все заявленные проекты, после чего исполнительная дирекция премии огласит шорт-лист. Публичная защита и торжественная церемония награждения пройдут в Ростове-на-Дону в феврале.