Движение поездов в Туапсинском районе восстановили после схода вагонов из-за селя

На перегоне Куринский — Навагинская в Туапсинском районе Кубани ликвидировали последствия схода двух вагонов электрички

Полностью движение поездов на перегоне восстановили в 19:33. В восстановительных работах задействовали более 100 железнодорожников и два восстановительных поезда, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Как писали Юга.ру, рано утром 24 декабря возле ж/д станции Навагинская сошли с рельсов два вагона электрички Белореченкая — Гойтх. Причиной происшествия стал сход селя.

По данным СКЖД, за медицинской помощью обратились четверо пассажиров. Пассажиров задержанной электрички отправили обратно на станцию Белореченская.

Из-за инцидента на перегоне отменили пригородные поезда № 6048 Белореченская — Гойтх, № 6928 Гойтх — Белореченская. Пригородный поезд № 6933 Белореченская — Гойтх отправился со станции Белореченская в 17:25. На движение других поездов ситуация не повлияла.