В Горячем Ключе задержали грабителей отделения «Почты России»

Злоумышленников, ограбивших отделение «Почты России» в Горячем Ключе задержали

Как писали Юга.ру, в ночь на 23 декабря из отделения похитили около 9 млн рублей.

На следующий день грабителей разыскали и задержали работники службы безопасности «Почты России» совместно с подразделениями полиции.

«Денежные средства обнаружены и возмещены в полном объеме. Происшествие не отразилось на клиентах "Почты России". Кроме того, денежные средства и материальные ценности были застрахованы», — сообщил в пресс-службе управления Федеральной почтовой связи Краснодарского края.