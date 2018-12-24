В Горячем Ключе задержали грабителей отделения «Почты России»
Злоумышленников, ограбивших отделение «Почты России» в Горячем Ключе задержали
Как писали Юга.ру, в ночь на 23 декабря из отделения похитили около 9 млн рублей.
На следующий день грабителей разыскали и задержали работники службы безопасности «Почты России» совместно с подразделениями полиции.
«Денежные средства обнаружены и возмещены в полном объеме. Происшествие не отразилось на клиентах "Почты России". Кроме того, денежные средства и материальные ценности были застрахованы», — сообщил в пресс-службе управления Федеральной почтовой связи Краснодарского края.
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