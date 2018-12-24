Около 9 млн рублей похитили из отделения «Почты России» на Кубани

Краснодарский край

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Полиция разыскивает грабителей, укравших из отделения «Почты России» в Горячем Ключе 9 млн рублей

В отделе безопасности регионального управления Федеральной почтовой связи сообщили, что хищение произошло в ночь на 23 декабря. Там подчеркнули, что происшествие не отразится на клиентах, все обязательства исполнят в срок, передает «Интерфакс».

Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что замки на дверях почтового отделения не были взломаны, а для снятия помещения с охраны грабители использовали специальный электронный ключ.

Порталу Юга.ру подтвердили информацию о происшествии в ГУ МВД по Краснодарскому краю. По факту инцидента проводится проверка.

Горячий Ключ Грабеж Почта
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