Около 9 млн рублей похитили из отделения «Почты России» на Кубани
Полиция разыскивает грабителей, укравших из отделения «Почты России» в Горячем Ключе 9 млн рублей
В отделе безопасности регионального управления Федеральной почтовой связи сообщили, что хищение произошло в ночь на 23 декабря. Там подчеркнули, что происшествие не отразится на клиентах, все обязательства исполнят в срок, передает «Интерфакс».
Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что замки на дверях почтового отделения не были взломаны, а для снятия помещения с охраны грабители использовали специальный электронный ключ.
Порталу Юга.ру подтвердили информацию о происшествии в ГУ МВД по Краснодарскому краю. По факту инцидента проводится проверка.
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