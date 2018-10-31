Шестерым экс-руководителям Кубанского универсального банка предъявили обвинение
Прокуратура предъявила шестерым бывшим руководителям обанкротившегося ООО «Кубанский универсальный банк» окончательное обвинение по делу о выводе денег
В совершении преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ (Использование управленцем полномочий вопреки законным интересам организации) обвинялись бывший председатель правления банка, его заместитель и еще четверо топ-менеджеров. По данным системы СПАРК, председателем правления кредитной организации был Андрей Страх, его заместителем — Эдуард Доронин.
По версии следствия, указанные сотрудники организовали схему по выводу денег из банка незадолго до того, как Банк России отозвал лицензию у него лицензию. Таким образом менеджмент причинил банку ущерб на сумму более 35 млн рублей.
Дело направили в Октябрьский районный суд Краснодара. Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы, передает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, ЦБ РФ с 14 октября 2016 года отключил банк от своей системы «Банковские электронные срочные платежи», а 27 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Краснодарского края в январе 2017 года признал кредитное учреждение банкротом.
В отчете Агентства по страхованию вкладов, которое было утверждено конкурсным управляющим, отмечается, что уголовные дела возбуждены также в отношении ряда заемщиков, которые подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования и пособничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Напомним, одним из учредителей Кубанского универсального банка являлась администрация Краснодара.
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