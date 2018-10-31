Шестерым экс-руководителям Кубанского универсального банка предъявили обвинение

Прокуратура предъявила шестерым бывшим руководителям обанкротившегося ООО «Кубанский универсальный банк» окончательное обвинение по делу о выводе денег

В совершении преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ (Использование управленцем полномочий вопреки законным интересам организации) обвинялись бывший председатель правления банка, его заместитель и еще четверо топ-менеджеров. По данным системы СПАРК, председателем правления кредитной организации был Андрей Страх, его заместителем — Эдуард Доронин.

По версии следствия, указанные сотрудники организовали схему по выводу денег из банка незадолго до того, как Банк России отозвал лицензию у него лицензию. Таким образом менеджмент причинил банку ущерб на сумму более 35 млн рублей.

Дело направили в Октябрьский районный суд Краснодара. Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы, передает «Интерфакс».