Росимущество возглавил бывший высокопоставленный следователь родом из Краснодарского края

Новым руководителем Росимущества назначен экс-начальник Главного следственного управления СК РФ по Москве и бывший федеральный инспектор Вадим Яковенко

Соответствующее рапоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, одновременно отправив в отставку с поста главы ведомства Дмитрия Пристанскова, который руководил Росимуществом с апреля 2016 года. В распоряжении говорится, что Пристансков сам попросил об уходе с должности.

Кто такой Вадим Яковенко

Генерал-лейтенант юстиции Вадим Владимирович Яковенко родился 2 января 1970 года в Краснодарском крае.В 1995 году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета; кандидат юридических наук. С 1994 года работал в органах прокуратуры, прошел путь от следователя до прокурора Хостинского района города Сочи.

С 2006 года работал в администрации президента РФ. В 2006-2008 годах — федеральный, главный (с мая 2006 года) федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе по Краснодарскому краю.

В августе 2010 года Яковенко назначили руководителем следственного управления по городу Москве. В декабре 2016 года он стал главным федеральным инспектором по Московской области в аппарате полпреда президента по ЦФО.