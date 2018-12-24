В Сочи произошла авария на водоводе из-за подъема уровня воды в реке

Более 1 тыс. жителей Сочи остались без воды из-за аварии, причиной которой стал подъем уровня воды в реке Лоо

«Из-за поднятия уровня воды в реке и усиления течения, вызванного ливневыми дождями, произошло частичное разрушение дюкерного перехода через реку Лоо», — сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Из-за аварии 24 декабря на водоводе в русле Лоо временно отключили водоснабжение у абонентов в поселках Горное Лоо и Нижнее Лоо. Проводятся аварийно-ремонтные работы, в которых задействованы шесть человек и две единицы спецтехники.

Организован подвоз воды к социально значимым объектам.

Аварийно-ремонтные работы на водоводе планируют завершить к 19:00.