В Сочи произошла авария на водоводе из-за подъема уровня воды в реке

Краснодарский край

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Более 1 тыс. жителей Сочи остались без воды из-за аварии, причиной которой стал подъем уровня воды в реке Лоо

«Из-за поднятия уровня воды в реке и усиления течения, вызванного ливневыми дождями, произошло частичное разрушение дюкерного перехода через реку Лоо», — сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Из-за аварии 24 декабря на водоводе в русле Лоо временно отключили водоснабжение у абонентов в поселках Горное Лоо и Нижнее Лоо. Проводятся аварийно-ремонтные работы, в которых задействованы шесть человек и две единицы спецтехники.

Организован подвоз воды к социально значимым объектам.

Аварийно-ремонтные работы на водоводе планируют завершить к 19:00.

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