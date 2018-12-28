В 2019 году на Кубани планируют потратить более 2 млрд рублей на капремонт многоэтажек

В Краснодарском крае в 2019 году планируют капитально отремонтировать в 805 многоквартирных домах

Всего на капремонт в следующем году собираются потратить более 2 млрд рублей.

Ремонт проведут в 805 многоэтажках, расположенных во всех 44 муниципалитетах края. C 2019 года фонд выполняет функции заказчика в 22 районах Краснодарского края.

В пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД рассказали, что 85% домов, включенных в план 2019 года, уже находится на торгах. Жилищные условия улучшат более чем у 69,2 тыс. человек. В 158 домах планируют отремонтировать 446 лифтов.