В Ростове на новогодние праздники отменят 16 пригородных и городских поездов
Ростовская область Оксана Васильченко
В Ростове-на-Дону с 30 декабря по 8 января не будут ходить восемь городских электричек и восемь пригородных поездов
Отменят следующие электрички:
- Ростов — Ростов-Западный в 7:18;
- Ростов-Западный — Кизитеринка в 7:47;
- Кизитеринка — Ростов в 9:08;
- Ростов — Первомайская — Ростов-Западный в 7:22;
- Ростов-Западный — Ростов в 8:04;
- Ростов — Кизитеринка в 16:46;
- Кизитеринка — Ростов-Западный в 18:02;
- Ростов-Западный — Первомайская — Ростов в 18:51.
Также не будут ходить пригородные поезда, которые отправляются из Ростова в Азов в 5:04, 5:50, 17:26, из Азова в Ростов — в 6:19, 7:35, 18:46, из Ростова в Батайск в 6:55 и обратно в 8:00, сообщается в группе «Ростов-Транспорт» во «ВКонтакте».
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