На заводе «ЕвроХим-БМУ» снесли трубу

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В энергетическом цеху предприятия «ЕвроХим-БМУ» в Белореченском районе 22 декабря демонтировали старую 180-метровую трубу отходящих газов

Демонтаж был выполнен методом направленного обрушения в рамках реализации инвестиционной программы по усовершенствованию производства минеральных удобрений, рассказали в пресс-службе компании «ЕвроХим».

Снос трубы выполнила специализированная организация из Магнитогорска, которая занимается этими услугами более 30 лет. В день демонтажа все производственные цеха предприятия остановили, а персонал эвакуировали. Спецслужбы предприятия перешли в усиленный режим работы.

Белореченский район ЕвроХим Промышленность
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи произошла авария на водоводе из-за подъема уровня воды в реке
Грузовик с щебнем перевернулся на трассе под Геленджиком
В Волгодонске десятилетний мальчик провалился под лед и утонул
В Сочи нашли обезглавленного мужчину, который пропал несколько дней назад
В Ростове на новогодние праздники отменят 16 пригородных и городских поездов
Дожди, похолодание и сильный ветер прогнозируют на Кубани в первой половине недели

Лента новостей

Статьи

Концерты PLC и Стаса Михайлова, ледовое шоу

И другие события Краснодара с 24 по 30 декабря

Статьи Партнерский

Как выбрать расчетный банк и в чем выгода карт для предпринимателей

Запускаем малый бизнес

Статьи Партнерский

К каким врачам нужно обязательно ходить женщинам после 40 лет

Забота о здоровье в любом возрасте

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале