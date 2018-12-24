На заводе «ЕвроХим-БМУ» снесли трубу
В энергетическом цеху предприятия «ЕвроХим-БМУ» в Белореченском районе 22 декабря демонтировали старую 180-метровую трубу отходящих газов
Демонтаж был выполнен методом направленного обрушения в рамках реализации инвестиционной программы по усовершенствованию производства минеральных удобрений, рассказали в пресс-службе компании «ЕвроХим».
Снос трубы выполнила специализированная организация из Магнитогорска, которая занимается этими услугами более 30 лет. В день демонтажа все производственные цеха предприятия остановили, а персонал эвакуировали. Спецслужбы предприятия перешли в усиленный режим работы.
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