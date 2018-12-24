В станице Брюховецкой начались занятия в отремонтированной школе

Краснодарский край

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В станице Брюховецкой 24 декабря начались занятия в школе № 2, которую капитально отремонтировали

Это вторая школа в районе по наполняемости учащимися. Отремонтированное здание сможеть принять 445 детей.

В конце прошлого года учеников младших классов перевели на обучение во вторую смену в связи с аварийным состоянием здания. Его ремонт начался летом. На отделочные работы и оснащение современным оборудованием выделили 52 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкого района. Поддержку оказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В кабинетах установили новую мебель, гардеробные системы, интерактивное и лабораторное оборудование. Для занятий внеурочной деятельностью в школе появилась видеостудия, оркестровый класс, студия для занятий журналистов, шахматный клуб, кабинет робототехники и спортивный зал. Для театральной студии «Пилигрим» купили радиомикрофоны, в кабинетах технологии установили новые швейные машинки и станки.

Условия предусмотрены и для детей с ограниченными возможностями.

© Фото пресс-службы администрации Брюховецкого района
© Фото пресс-службы администрации Брюховецкого района
© Фото пресс-службы администрации Брюховецкого района
© Фото пресс-службы администрации Брюховецкого района
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