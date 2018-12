Вандалы украли елку на новой городской площади в Северной Осетии

View this post on Instagram

Вандализм. Новая центральная площадь, которой все радуются, в благоустройстве которой принимали участие не только строители, но и неравнодушные граждане города, уже попала "под глаз" вандалам. Сломали урну, похитили ёлку с комом, пытались вырвать два столбика ограждения... Все это сделано возле кинотеатра, где до сих пор не было освещения и камер. Уже сегодня они устанавливаются. АМС ГОРОДА ПОДАСТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ ПО ДАННОМУ ФАКТУ . А всех, кто располагает информацией, просим сообщить нам о лицах, которые могут быть причастны к факту вандализма. #ардон #ардонскийрайон #осетия #ирыстон #рсоалания #нарт #мичурино #фиагдон #рассвет #красногор #кадгарон #кирово #коста