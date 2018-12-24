Вандалы украли елку на новой городской площади в Северной Осетии

В Ардоне Северной Осетии неизвестные разрушили центральную площадь

На площади, на которой недавно проведи благоустройство, 22 декабря сломали урну, похитили елку, пытались вырвать два столба ограждения. Все это произошло недалеко от кинотеатра, где нет освещения и камер.

В пресс-службе администрации Ардонского района сообщили, что 23 декабря рабочие начали устанавливать камеры и фонари.

Администрация намерена подать заявление в полицию. Всех, кто стал свидетелем вандализма на площади, просят обратиться в мэрию.