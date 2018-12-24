Вандалы украли елку на новой городской площади в Северной Осетии
В Ардоне Северной Осетии неизвестные разрушили центральную площадь
На площади, на которой недавно проведи благоустройство, 22 декабря сломали урну, похитили елку, пытались вырвать два столба ограждения. Все это произошло недалеко от кинотеатра, где нет освещения и камер.
В пресс-службе администрации Ардонского района сообщили, что 23 декабря рабочие начали устанавливать камеры и фонари.
Администрация намерена подать заявление в полицию. Всех, кто стал свидетелем вандализма на площади, просят обратиться в мэрию.
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Вандализм. Новая центральная площадь, которой все радуются, в благоустройстве которой принимали участие не только строители, но и неравнодушные граждане города, уже попала "под глаз" вандалам. Сломали урну, похитили ёлку с комом, пытались вырвать два столбика ограждения... Все это сделано возле кинотеатра, где до сих пор не было освещения и камер. Уже сегодня они устанавливаются. АМС ГОРОДА ПОДАСТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ ПО ДАННОМУ ФАКТУ . А всех, кто располагает информацией, просим сообщить нам о лицах, которые могут быть причастны к факту вандализма. #ардон #ардонскийрайон #осетия #ирыстон #рсоалания #нарт #мичурино #фиагдон #рассвет #красногор #кадгарон #кирово #коста
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