Мэр Дербента предложил девятилетнему сыну уборщицы стать его помощником

Недавно мне рассказали историю об одном мальчике, который уже несколько лет помогает своей маме -дворнику подметать улицы. Это тяжелый труд даже для взрослого, а ребенок сам вызвался на него. Это говорит об его ответственности, любви к матери и сильном характере. Пригласил Амира Гашимова и его маму Наиду к себе, поздравил их с наступающим Новым годом. На следующей неделе привезу Амиру полную экипировку «Анжи», также пригласил его с друзьями на «Анжи-Арену», их бесплатно привезут, отведут на все аттракционы, в батутный центр, покормят. Большое спасибо Наиде Гашимовой за то, что она воспитывает такого хорошего парня!