Мэр Дербента предложил девятилетнему сыну уборщицы стать его помощником
Мэр Дербента Хизри Абакаров предложил девятилетнему Амиру Гашимову стать его общественным помощником
Амир Гашимов из многодетной семьи. Он помогает своей матери Наиде, которая работает уборщицей улиц. Мальчик работает вместе с матерью в ночные смены.
Ребенка перед новогодними праздниками поздравил мэр Дербента. Он вручил мальчику подарок и поблагодарил его мать за достойное воспитание. Абакаров сообщил, что в ближайшее время Гашимову выдадут специальную форму помощника главы города.
Мэр пообещал привезти мальчику спортивную форму и обувь футбольного клуба «Анжи». Весной для Амира, его братьев и сестер планируют организовать поездку на «Анжи Арену». Также детей отведут в батутный центр и «Парк динозавров», сообщили 22 декабря в пресс-службе администрации Дербента.
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Недавно мне рассказали историю об одном мальчике, который уже несколько лет помогает своей маме -дворнику подметать улицы. Это тяжелый труд даже для взрослого, а ребенок сам вызвался на него. Это говорит об его ответственности, любви к матери и сильном характере. Пригласил Амира Гашимова и его маму Наиду к себе, поздравил их с наступающим Новым годом. На следующей неделе привезу Амиру полную экипировку «Анжи», также пригласил его с друзьями на «Анжи-Арену», их бесплатно привезут, отведут на все аттракционы, в батутный центр, покормят. Большое спасибо Наиде Гашимовой за то, что она воспитывает такого хорошего парня!
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