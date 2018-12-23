Мэр Дербента предложил девятилетнему сыну уборщицы стать его помощником

Мэр Дербента Хизри Абакаров предложил девятилетнему Амиру Гашимову стать его общественным помощником

Амир Гашимов из многодетной семьи. Он помогает своей матери Наиде, которая работает уборщицей улиц. Мальчик работает вместе с матерью в ночные смены.

Ребенка перед новогодними праздниками поздравил мэр Дербента. Он вручил мальчику подарок и поблагодарил его мать за достойное воспитание. Абакаров сообщил, что в ближайшее время Гашимову выдадут специальную форму помощника главы города.

Мэр пообещал привезти мальчику спортивную форму и обувь футбольного клуба «Анжи». Весной для Амира, его братьев и сестер планируют организовать поездку на «Анжи Арену». Также детей отведут в батутный центр и «Парк динозавров», сообщили 22 декабря в пресс-службе администрации Дербента.