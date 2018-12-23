В дагестанском Хасавюрте сгорел рынок

Дагестан

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В дагестанском Хасавюрте 22 декабря произошел пожар на рынке

Пожар на рынке, расположенном на улице Мира, начался около 19:00. Там загорелись контейнеры. Возгорание потушили в 21:31.

Площадь пожара составила 500 кв. метров. Пострадавших и погибших нет.

В тушении были задействованы 45 человек и 13 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Пожары Хасавюрт
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В дагестанском Хасавюрте сгорел рынок
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