Иномарка наехала на трех девушек, вылетев на тротуар в центре Новороссийска

В центре Новороссийска 22 декабря произошло ДТП, в котором пострадали три девушки

Сообщение о происшествии на улице Советской поступило в полицию около 18:00. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Kia выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

В результате пострадали две 20-летние и одна 36-летня девушки. Их госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.