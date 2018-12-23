Иномарка наехала на трех девушек, вылетев на тротуар в центре Новороссийска

Краснодарский край

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В центре Новороссийска 22 декабря произошло ДТП, в котором пострадали три девушки

Сообщение о происшествии на улице Советской поступило в полицию около 18:00. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Kia выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

В результате пострадали две 20-летние и одна 36-летня девушки. Их госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП Новороссийск
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