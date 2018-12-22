«Локомотив-Кубань» обыграл «Зелена Гуру» в последнем матче года
Краснодарский край Елена Лободина
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли польскую «Зелена Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
Встреча, прошедшая в Зеленой Гуре, закончилась со счетом 67:73 16:18, 14:13, 18:19, 19:23).
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал форвард Джаджуан Джонсон, набравший 15 очков и сделавший 8 подборов.
Эта победа позволила «Локомотиву» переместиться на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. В активе краснодарцев 7 побед и 4 поражения.
Следующий матч «Локо» проведет уже в следующем году — в первой встрече года краснодарцы примут французский «Асвел» в Еврокубке.
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