В Краснодаре 1 января пройдет забег на 2019 метров

В первый день нового 2019 года в Краснодаре пройдет праздничный забег

Забег пройдет на две дистанции: 2019 метров и 19 тыс. метров для опытных спортсменов. Сбор участников назначен на 10:30. В программе для участников и болельщиков групп поддержки — конкурсы, розыгрыши призов и подарков.

Это будет первый из пяти массовых легкоатлетических забегов, запланированных на будущий год в рамках соглашения между администрацией города и компанией «Высшая Лига».

Регистрация на Новогодний забег ведется на сайте topliga.ru. Ее стоимость — 300 рублей, при желании можно внести дополнительное пожертвование.

Первый старт года будет благотворительным. Доходы, собранные от продажи слотов и дополнительных опций, пойдут на помощь в восстановлении участницы бегового движения Краснодара Инны Бойченко. Она сейчас находится на реабилитации после тяжелой аварии, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новогодний забег в Краснодаре проходит с 2012 года. Тогда в нем приняли участие около 30 человек. Сегодня желающих уже около 500.