В Сочи открыли новый сквер, где высадили тысячу растений
В микрорайоне Блиново Адлерского района Сочи 21 декабря открыли новый сквер
Площадь сквера — около 3,5 тыс. кв. метров. В зеленой зоне высадили около 300 деревьев и 700 кустарников.
На территории уложена тротуарная плитка, установлены фонари, лавочки, урны, обустроена спортивная площадка с комплексом воркаута, рассказали порталу Юга.ру в администрации Адлерского района.
Напомним, что всего в 2018 году на курорте в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» появились четыре новых сквера: в микрорайонах КСМ, Блиново, Мацеста и селе Галицино.
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Сегодня в микрорайоне Блиново был открыт новый сквер , построенный в рамках программы "Формирование комфортной городской среды ". Строительство этого сквера было выбрано неслучайно. По итогам рейтингового голосования адлерцев жители микрорайона Блиново оказались активнее других и вот результат: отлично обустроенная общественная территория в центре большого микрорайона. Всего обустроено около 3500 кВ.м площади, в том числе положено 1350 кВ.м тротуарной плитки, установлены фонари, лавочки, урны, рядом спортивная площадка с комплексом воркаута, высажено около 300 деревьев и 700 кустарников. Новый парк оснащён системой видеонаблюдения, а также предусмотрен беспрепятственный проход маломобильных граждан. Я думаю, что этот сквер станет любимым местом отдыха и центром притяжения для жителей микрорайона, которые приняли активное участие в обсуждении проекта, приходили сюда в ходе строительства : помочь в уборке территории, посадить дерево. Общими усилиями получился замечательный подарок к Новому году для всех жителей! #комфортнаясреда#новыйсквер#блиново#общеедело#праздник#новыйгодблизко#адлер#сочи#
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