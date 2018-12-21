В Сочи открыли новый сквер, где высадили тысячу растений

В микрорайоне Блиново Адлерского района Сочи 21 декабря открыли новый сквер

Площадь сквера — около 3,5 тыс. кв. метров. В зеленой зоне высадили около 300 деревьев и 700 кустарников.

На территории уложена тротуарная плитка, установлены фонари, лавочки, урны, обустроена спортивная площадка с комплексом воркаута, рассказали порталу Юга.ру в администрации Адлерского района.

Напомним, что всего в 2018 году на курорте в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» появились четыре новых сквера: в микрорайонах КСМ, Блиново, Мацеста и селе Галицино.