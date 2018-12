В Сочи открыли новый сквер, где высадили тысячу растений

View this post on Instagram

Сегодня в микрорайоне Блиново был открыт новый сквер , построенный в рамках программы "Формирование комфортной городской среды ". Строительство этого сквера было выбрано неслучайно. По итогам рейтингового голосования адлерцев жители микрорайона Блиново оказались активнее других и вот результат: отлично обустроенная общественная территория в центре большого микрорайона. Всего обустроено около 3500 кВ.м площади, в том числе положено 1350 кВ.м тротуарной плитки, установлены фонари, лавочки, урны, рядом спортивная площадка с комплексом воркаута, высажено около 300 деревьев и 700 кустарников. Новый парк оснащён системой видеонаблюдения, а также предусмотрен беспрепятственный проход маломобильных граждан. Я думаю, что этот сквер станет любимым местом отдыха и центром притяжения для жителей микрорайона, которые приняли активное участие в обсуждении проекта, приходили сюда в ходе строительства : помочь в уборке территории, посадить дерево. Общими усилиями получился замечательный подарок к Новому году для всех жителей! #комфортнаясреда#новыйсквер#блиново#общеедело#праздник#новыйгодблизко#адлер#сочи#