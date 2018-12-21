Ростов предложили сделать столицей Евразии

На съезде представителей образовательных организаций из 25 стран мира в Москве Ростов-на-Дону предложили сделать столицей Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Такое предложение озвучил член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров. Мероприятие прошло в Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына.

Шафиров рассказал о достопримечательностях донской столицы и других городов региона, связанных с именами Платова, Чехова, Шолохова и Калинина. Также он говорил о возможностях организаций и гражданских активистов области, которые готовы участвовать в образовательных мероприятиях для иностранцев, изучающих русский язык.

Его поддержала директор института филологии и журналистики Южного федерального университета Наталья Архипенко. Она рассказала о многонациональности донского края и подтвердила готовность ЮФУ принимать иностранных слушателей и студентов.

«Считаю, что Ростов-на-Дону, расположенный на границе между Европой и Азией, имеет все шансы стать столицей Евразии — официальным центром Евразийского экономического союза. Большой вклад в принятие такого решения мог бы сделать увеличившийся поток иностранных туристов в регион. Без участия гражданских активистов, подготовленных волонтеров — послов русского языка — этого не добиться», — отметил Шафиров.

Отметим, что сейчас поиск города, который мог бы стать столицей Евразийского экономического союза, пока не входит в официальную повестку объединения. В настоящее время наднациональные органы ЕАЭС располагаются в трех городах: штаб-квартира союза — в Москве, суд — в Минске, финансовый регулятор — в Алма-Ате. Ранее на роль столицы союза претендовали Новосибирск, Казань, Астана и Оренбург.