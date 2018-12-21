В Краснодаре изменится маршрут автобуса № 21

Краснодарский край

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С 27 декабря автобус № 21 ул. Чехова — пос. Краснодарский изменит схему движения в Краснодаре

Теперь автобус не будет заезжать на ул. Чехова. Он будет следовать в прямом и обратном направлениях от Ставропольской до Таманской, далее по КИМ, Шевченко и Константиновскому.

«Сделано это потому, что по ул. Чехова ликвидировано место для разворота и отстоя автобусов. Чтобы обеспечить безопасность перевозок, было решено откорректировать маршрут движения», — пояснил замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Он добавил, что остановка «Лунный переулок» находится в пределах пешей доступности от ЖК «Чехов», поэтому для жителей жилого комплекса доступность общественного транспорта сохранится.

Краснодар Общественный транспорт
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