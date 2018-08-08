Регистрация на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах будет стоить 25 евро

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Авиакомпания «Победа» введет плату в 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах

Нововведение вступит в силу с 28 октября. В компании пояснили, что это вынужденная мера, которую вводят из-за подорожания авиационного топлива. 

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Онлайн-регистрация останется бесплатной для всех зарубежных аэропортов, пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Ранее Юга.ру писали, что в апреле Минфин предложил увеличить налог на авиарейсы через Москву. Авиакомпания «Аэрофлот» с 26 июля повысила топливный сбор на 200-400 рублей на внутренних рейсах. 

Авиация Транспорт Экономика
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