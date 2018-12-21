Скончался директор Краснодарского художественного училища Эдуард Данильян

Краснодарский край

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20 декабря ушел из жизни заслуженный работник культуры Кубани, директор Краснодарского художественного училища Эдуард Данильян

Об этом сообщается на сайте учебного заведения. Коллектив выразил соболезнования родным и близким Данильяна, который возглавлял училище на протяжении 22 лет.

Среди выпускников училища много известных художников, работы которых хранятся в коллекциях музеев России. Гордость учебного заведения составляют Валерий Блохин, Василий Нечитайло, Николай Ерышев, Василий Монастырный, Александр Саидов, Артем Циома.

Краснодар Образование
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