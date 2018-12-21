Скончался директор Краснодарского художественного училища Эдуард Данильян

20 декабря ушел из жизни заслуженный работник культуры Кубани, директор Краснодарского художественного училища Эдуард Данильян

Об этом сообщается на сайте учебного заведения. Коллектив выразил соболезнования родным и близким Данильяна, который возглавлял училище на протяжении 22 лет.

Среди выпускников училища много известных художников, работы которых хранятся в коллекциях музеев России. Гордость учебного заведения составляют Валерий Блохин, Василий Нечитайло, Николай Ерышев, Василий Монастырный, Александр Саидов, Артем Циома.