В Краснодаре ограничат движение на улице Мачуги
Краснодарский край Маша Томилина
В Краснодаре из-за реконструкции фекального коллектора 21 декабря введут временное ограничение движения на участке улице Мачуги
Специалисты «Краснодар Водоканала» проведут реконструкцию двух напорных сетей канализации на участке улицы Мачуги между Автолюбителей и Трамвайной. Из-за этого будет закрыто движение транспорта по одной полосе в сторону центра.
Работы планируется завершить 23 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Балет «Щелкунчик», цирковое шоу, концерт группы БГД
И другие события Краснодара с 21 по 23 декабря
«Не дай бог, случится история, как в Крымске»
Краснодарский общественник Владислав Амерханов — о новых микрорайонах и новых горожанах
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.