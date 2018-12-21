В Краснодаре ограничат движение на улице Мачуги

В Краснодаре из-за реконструкции фекального коллектора 21 декабря введут временное ограничение движения на участке улице Мачуги

Специалисты «Краснодар Водоканала» проведут реконструкцию двух напорных сетей канализации на участке улицы Мачуги между Автолюбителей и Трамвайной. Из-за этого будет закрыто движение транспорта по одной полосе в сторону центра.

Работы планируется завершить 23 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.