В Краснодаре ограничат движение на улице Мачуги

Краснодарский край

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В Краснодаре из-за реконструкции фекального коллектора 21 декабря введут временное ограничение движения на участке улице Мачуги

Специалисты «Краснодар Водоканала» проведут реконструкцию двух напорных сетей канализации на участке улицы Мачуги между Автолюбителей и Трамвайной. Из-за этого будет закрыто движение транспорта по одной полосе в сторону центра.

Работы планируется завершить 23 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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