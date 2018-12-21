МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

Министерство внутренних дел России предлагает предоставить сотрудникам полиции право вскрывать автомобили в некоторых ситуациях

Для предоставления таких прав ведомство хочет изменить закон «О полиции». По предложению МВД, сотрудник правоохранительных органов сможет вскрыть машину, если внутри находится человек, совершивший преступление или которому нужна помощь.

В ведомстве считают, что изменения позволят повысить правовой потенциал работы полиции по защите граждан от преступлений, сообщает RT.