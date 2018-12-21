МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

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Министерство внутренних дел России предлагает предоставить сотрудникам полиции право вскрывать автомобили в некоторых ситуациях

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Для предоставления таких прав ведомство хочет изменить закон «О полиции». По предложению МВД, сотрудник правоохранительных органов сможет вскрыть машину, если внутри находится человек, совершивший преступление или которому нужна помощь.

В ведомстве считают, что изменения позволят повысить правовой потенциал работы полиции по защите граждан от преступлений, сообщает RT.

Законодательство Министерство внутренних дел РФ Полиция
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