Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на Кубани
В Абинском районе 20 декабря произошло ДТП с пятью жертвами
Авария произошла в 15:30 на трассе Абинск — Ахтырский.
По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi на повороте не справился с управлением и врезался в машину Nissan Qashqai.
В результате ДТП погибли два человека и трое пострадали, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Анапе 16 декабря произошла авария с участием трех автомобилей, в результате погиб пенсионер.
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