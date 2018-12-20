Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на Кубани

В Абинском районе 20 декабря произошло ДТП с пятью жертвами

Авария произошла в 15:30 на трассе Абинск — Ахтырский.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi на повороте не справился с управлением и врезался в машину Nissan Qashqai.

В результате ДТП погибли два человека и трое пострадали, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.