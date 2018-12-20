Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Абинском районе 20 декабря произошло ДТП с пятью жертвами

Авария произошла в 15:30 на трассе Абинск — Ахтырский.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi на повороте не справился с управлением и врезался в машину Nissan Qashqai.

В результате ДТП погибли два человека и трое пострадали, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Анапе 16 декабря произошла авария с участием трех автомобилей, в результате погиб пенсионер. 

Абинский район ДТП Полиция смерть
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