Пенсионер погиб в ДТП с тремя машинами в Анапе

Краснодарский край

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В Анапе 16 декабря произошла массовая авария, где один человек погиб и еще двое пострадали

ДТП случилось около 20:00. По предварительным данным, водитель Ford при выезде со второстепенной полосы не уступил Subaru. После столкновения второй автомобиль врезался в ВАЗ-2104, ехавшим во встречном направлении, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате аварии погиб 79-летний водитель отечественного автомобиля. Водителей Ford и Subaru доставили в больницу.

Анапа ДТП
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