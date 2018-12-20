Число пострадавших при пожаре в Северной Осетии возросло до пяти

Северная Осетия

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Сотрудники ГУ МЧС РФ по Северной Осетии-Алании уточнили количество пострадавших при пожаре в селе Октябрьском

Как сообщали Юга.ру, 20 декабря в селе Октябрьском Пригородного района Северной Осетии произошел пожар в частном доме. Спасатели сообщили о четырех пострадавших, двое из которых — дети. 

Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной Осетии сообщили о том, что число пострадавших увеличилось до пяти.

«В результате пожара есть пострадавшие: пять человек, двое из которых дети 2006 и 2018 годов рождения», — отметили в ведомстве.

Пострадавших доставили в Клиническую больницу Владикавказа. По данным Минздрава, сейчас их состояние оценивается как средней тяжести. Одна из пострадавших, 27-летняя девушка, находится в реанимации, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Дети МЧС Пожары
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