Двое взрослых и двое детей пострадали в пожаре в Северной Осетии
Северная Осетия Ксения Мареич
В селе Октябрьском Пригородного района Северной Осетии 20 декабря произошел пожар в частном доме
Сообщение о возгорании в двухэтажном доме поступило в 12:11. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что пожар произошел на первом этаже.
Тушением занимались 14 спасателей и 5 машин. В 12:22 пожар на площади 40 кв. метров ликвидировали.
В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из которых — дети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
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