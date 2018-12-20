Двое взрослых и двое детей пострадали в пожаре в Северной Осетии

Северная Осетия

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В селе Октябрьском Пригородного района Северной Осетии 20 декабря произошел пожар в частном доме

Сообщение о возгорании в двухэтажном доме поступило в 12:11. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что пожар произошел на первом этаже.

Тушением занимались 14 спасателей и 5 машин. В 12:22 пожар на площади 40 кв. метров ликвидировали.

В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из которых — дети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

Как писали Юга.ру, 19 декабря в Нальчике потушили два загоревшихся грузовика. 

Дети МЧС Пожары
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