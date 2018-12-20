Два КамАЗа сгорели на стоянке в Кабардино-Балкарии. Есть пострадавшие
В Нальчике Кабардино-Балкарии 19 декабря потушили два загоревшихся грузовика
Пожар произошел в 19:40 на улице Профсоюзной. Загорелись два автомобиля КамАЗ. Их потушили в 20:16. Площадь возгорания составила 40 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
В результате есть пострадавшие. Их число не уточняется. Люди получили ожоги различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
Пожар тушили десять человек и две машины.
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В 19:40 19.12.2018 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в г.о. Нальчик, по улице Профсоюзная на автостоянке произошло возгорание двух автомашин КАМАЗ на площади 40 квадратных метров. В результате пожара есть пострадавшие. По состоянию на 20:16 пожар ликвидирован. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в РКБ города Нальчик. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте происшествия работали 1 и 2 отделения пожарно-спасательной части №2, в количестве 10 человек и 2 единицы техники. #МЧСКБР #КБР
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