Два КамАЗа сгорели на стоянке в Кабардино-Балкарии. Есть пострадавшие

В Нальчике Кабардино-Балкарии 19 декабря потушили два загоревшихся грузовика

Пожар произошел в 19:40 на улице Профсоюзной. Загорелись два автомобиля КамАЗ. Их потушили в 20:16. Площадь возгорания составила 40 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

В результате есть пострадавшие. Их число не уточняется. Люди получили ожоги различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Пожар тушили десять человек и две машины.