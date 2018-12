Два КамАЗа сгорели на стоянке в Кабардино-Балкарии. Есть пострадавшие

View this post on Instagram

В 19:40 19.12.2018 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в г.о. Нальчик, по улице Профсоюзная на автостоянке произошло возгорание двух автомашин КАМАЗ на площади 40 квадратных метров. В результате пожара есть пострадавшие. По состоянию на 20:16 пожар ликвидирован. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в РКБ города Нальчик. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте происшествия работали 1 и 2 отделения пожарно-спасательной части №2, в количестве 10 человек и 2 единицы техники. #МЧСКБР #КБР