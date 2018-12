На Эльбрусе открыли самую высокогорную в России и Восточной Европе вышку мобильной связи

View this post on Instagram

В Приэльбрусье торжественно открыли новую базовую станцию МТС _________________________________________ Благодаря новому оборудованию удалось организовать прямую линию с Великим Устюгом и взять интервью у Деда Мороза. Стабильная и качественная связь - важнейший фактор при выборе места отдыха. Сегодня можно сказать, что несмотря на сложности рельефа, в Кабардино-Балкарии мобильной связью обеспечены практически все основные туристические дестинации. Источник: @mkit_kbr #новостикбр #мобильнаясвязь #интернет #приэльбрусье #мтс #РуКБР #телефон #связьвгорах #кбр #курортэльбрус #минкурортовкбр #мтсноваявысота #rukbr07 #rukbr #elbrus