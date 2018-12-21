На Эльбрусе открыли самую высокогорную в России и Восточной Европе вышку мобильной связи
В Кабардино-Балкарии на склоне горы Эльбрус 18 декабря компания МТС открыла вышку мобильной связи
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Базовая станция находится на южном склоне горы на высоте 3 тыс. 888 метров над уровнем моря. По утверждению руководства компании МТС, она стала самой высокогорной на территории России и Восточной Европы.
В честь открытия компания организовала пресс-тур, на котором собрались журналисты из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. На склоне Эльбруса все участники могли не только полюбоваться красотами заснеженных гор, но и протестировать качество связи и проверить работу интернета. С высоты более 3,8 тыс. метров можно было сделать фотографии гор Кавказского хребта и сразу же отправить их своим близким или опубликовать в социальных сетях. У мероприятия был свой хештег — #мтсноваявысота.
Устойчивый сигнал мобильной связи появился на станции канатной дороги Гара-Баши. Она считается акклиматизационным пунктом для альпинистов и служит отправной точкой маршрутов на вершину Эльбруса.
Наличие постоянно работающей вышки мобильной связи на такой высоте значительно повысит безопасность туристов и спортсменов. Голосовая связь и уверенная передача данных через интернет теперь работают даже на самых верхних участках горнолыжных трасс. Президент МТС Алексей Корня рассказал, что раньше большинство несчастных случаев были связаны с плохой связью.
«Мы специально выделили отдельный сектор в 900-м диапазоне, чтобы он мог достигать до самой вершины. Покрытие специально делали таким образом, чтобы где-то до 5,1 тыс. метров была уверенная передача данных. Это необходимо, чтобы люди могли подгружать карты и ориентироваться во время восхождения. Надеемся, что это поможет снизить количество несчастных случаев. Восемь-девять из десяти несчастных случаев связаны с тем, что люди теряются, когда приходит плохая погода, и не могут найти дороги обратно», — пояснил президент МТС.
Возможность всегда оставаться онлайн пригодится не только в экстренных ситуациях. Путешественники и лыжники смогут поделиться впечатлениями и показать красоты курорта своим знакомым и близким в любое время.
Оборудование для станции устанавливали в течение двух месяцев. Специалисты использовали нестандартные технические решения, чтобы станция могла работать при низких температурах, сильных осадках и ветрах, а также во время сейсмической активности.
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В Приэльбрусье торжественно открыли новую базовую станцию МТС _________________________________________ Благодаря новому оборудованию удалось организовать прямую линию с Великим Устюгом и взять интервью у Деда Мороза. Стабильная и качественная связь - важнейший фактор при выборе места отдыха. Сегодня можно сказать, что несмотря на сложности рельефа, в Кабардино-Балкарии мобильной связью обеспечены практически все основные туристические дестинации. Источник: @mkit_kbr #новостикбр #мобильнаясвязь #интернет #приэльбрусье #мтс #РуКБР #телефон #связьвгорах #кбр #курортэльбрус #минкурортовкбр #мтсноваявысота #rukbr07 #rukbr #elbrus
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