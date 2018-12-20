В Новокубанском районе 101-летний мужчина погиб в ДТП
Краснодарский край Ксения Мареич
Вечером 19 декабря в Новокубанском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход
Авария произошла в станице Прочноокопской на улице Ленина около 20:00.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» сбил 101-летнего мучжину, который переходил дорогу на неосвещенном перекрестке.
От полученных травм пенсионер скончался на месте, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 19 декабря в Крансодаре автомобиль насмерть сбил 75-летнюю женщину, которая торговала цветами.
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