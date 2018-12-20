В Новокубанском районе 101-летний мужчина погиб в ДТП

Вечером 19 декабря в Новокубанском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход

Авария произошла в станице Прочноокопской на улице Ленина около 20:00.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» сбил 101-летнего мучжину, который переходил дорогу на неосвещенном перекрестке.

От полученных травм пенсионер скончался на месте, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.