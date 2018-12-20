В Новокубанском районе 101-летний мужчина погиб в ДТП

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 19 декабря в Новокубанском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход

Авария произошла в станице Прочноокопской на улице Ленина около 20:00.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» сбил 101-летнего мучжину, который переходил дорогу на неосвещенном перекрестке.

От полученных травм пенсионер скончался на месте, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 19 декабря в Крансодаре автомобиль насмерть сбил 75-летнюю женщину, которая торговала цветами.

ГИБДД Новокубанский район смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Суд отказал в компенсациях пострадавшим от банды Сергея Цапка
Двое взрослых и двое детей пострадали в пожаре в Северной Осетии
Путин поддержал закон об аресте за «явное неуважение к государству» в интернете
Путин об инциденте в Керченском проливе: на Украине рассчитывали, что кто-то из моряков погибнет
В Новокубанском районе 101-летний мужчина погиб в ДТП
В краснодарской «Типографии» расскажут о лейблах традиционной музыки

Лента новостей

Статьи

Как добраться до горнолыжных курортов юга России

Красная Поляна, Домбай, Архыз, Приэльбрусье и другие

Статьи

Как будут работать ТРЦ и магазины в Краснодаре на праздники

Подробности и графики

Статьи

Новогоднее настроение в магазине «у дома»

Где и как получать подарки за покупки

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале