В Краснодаре машина на тротуаре насмерть сбила пенсионерку
Краснодарский край Маша Волобуева
В Краснодаре вечером 18 декабря произошла автомобильная авария, где погибла пожилая женщина
В ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что авария случилась в 21:10 на улице Сормовской, 12/7. По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и на тротуаре сбил 75-летнюю женщину.
От травм пенсионерка скончалась.
По данным паблика «ЧП Краснодар», женщина занималась продажей цветов.
Возможен ли всерьез речной общественный транспорт в Краснодаре?
Комментарии архитекторов и урбанистов
Футбол, космос, кулинария, время
И еще шесть книг, которые стоит подарить ребенку на Новый год
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.