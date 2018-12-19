В Краснодаре машина на тротуаре насмерть сбила пенсионерку

В Краснодаре вечером 18 декабря произошла автомобильная авария, где погибла пожилая женщина

В ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что авария случилась в 21:10 на улице Сормовской, 12/7. По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и на тротуаре сбил 75-летнюю женщину.

От травм пенсионерка скончалась.