На Кубани завели дело на водителя маршрутки, который оставил на обочине потерявшую сознание пассажирку

Краснодарский край

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По поручению руководителя следственного управления в Тимашевске возбуждено уголовное дело против водителя маршрутки, который высадил и оставил на обочине пассажирку, потерявшую сознание

Как сообщали Юга.ру, 18 декабря в сети появилось видео, на которое попало, как из маршрутки высадили женщину, потерявшую сознание. Водитель вытащил ее на проезжую часть, положил на асфальт и уехал.

По словам очевидцев, пострадавшая находилась на обочине до приезда сотрудников скорой помощи, с ней остались два человека. В больнице у 84-летней женщины диагностировали инсульт.

Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги ненадлежащего качества), дать правовую оценку действиям водителя и проверить информацию из открытых источников по поводу инцидента, сообщили 20 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Общественный транспорт Следственный комитет Тимашевский район
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