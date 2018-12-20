На Кубани завели дело на водителя маршрутки, который оставил на обочине потерявшую сознание пассажирку
По поручению руководителя следственного управления в Тимашевске возбуждено уголовное дело против водителя маршрутки, который высадил и оставил на обочине пассажирку, потерявшую сознание
Как сообщали Юга.ру, 18 декабря в сети появилось видео, на которое попало, как из маршрутки высадили женщину, потерявшую сознание. Водитель вытащил ее на проезжую часть, положил на асфальт и уехал.
По словам очевидцев, пострадавшая находилась на обочине до приезда сотрудников скорой помощи, с ней остались два человека. В больнице у 84-летней женщины диагностировали инсульт.
Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги ненадлежащего качества), дать правовую оценку действиям водителя и проверить информацию из открытых источников по поводу инцидента, сообщили 20 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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