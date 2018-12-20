На Кубани завели дело на водителя маршрутки, который оставил на обочине потерявшую сознание пассажирку

По поручению руководителя следственного управления в Тимашевске возбуждено уголовное дело против водителя маршрутки, который высадил и оставил на обочине пассажирку, потерявшую сознание

Как сообщали Юга.ру, 18 декабря в сети появилось видео, на которое попало, как из маршрутки высадили женщину, потерявшую сознание. Водитель вытащил ее на проезжую часть, положил на асфальт и уехал.

По словам очевидцев, пострадавшая находилась на обочине до приезда сотрудников скорой помощи, с ней остались два человека. В больнице у 84-летней женщины диагностировали инсульт.