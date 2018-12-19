На Кубани диагностировали инсульт у женщины, которую высадили из маршрутки после потери сознания

Краснодарский край

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В Тимашевске госпитализировали женщину, которую без сознания высадили из маршрутки

В пресс-службе районной администрации сообщили, что 84-летняя женщина находится в неврологическом отделении больницы, у пациентки диагностировали инсульт. Ее состояние стабильно тяжелое, врачи не дают никаких прогнозов.

В администрации добавили, что перевозчик, высадивший женщину, — индивидуальный предприниматель, городская администрация заключила с ним контракт, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, 18 декабря в соцсетях появилось видео, где из маршрутки высадили женщину, которая потеряла сознание. С ней остались два человека, а маршрутка уехала.

Полиция проверяет обстоятельства инцидента.

Здравоохранение Тимашевский район
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