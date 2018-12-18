На Кубани водитель маршрутки высадил потерявшую сознание пассажирку и оставил на обочине
Полиция проводит проверку после инцидента в Тимашевске, где пассажирку маршрутки высадили в бессознательном состоянии
Информация о произошедшем появилась в соцсетях. «Типичный Тимашевск» пишет, что женщина почувствовала недомогание во время движения. Судя по видео с места происшествия, ее вытащили из маршрутки и положили на асфальт, маршрутка с пассажирами уехала.
В ОМВД по Тимашевскому району по данному факту проводят проверку. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Палий в своем инстаграме. По его словам, скорую женщине вызвали прохожие. Ее доставили в приемный покой и госпитализировали.
«Ситуацию возмутительная, нечеловеческая просто! Как же так можно бросить человека и уехать?! Проговорил с начальником полиции, будет держать ситуацию под личным контролем. Уверен, дадут действиям водителя соответствующую оценку», — написал Палий.
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