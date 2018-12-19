УРАЛСИБ открыл программу ипотеки на покупку вторичного жилья по двум документам
Банк УРАЛСИБ в декабре запустил программу ипотечного кредитования по двум документам
Граждане могут получить кредит на покупку вторичного жилья по двум документам: паспорту и еще одному документу, удостоверяющему личность — водительское удостоверение, загранпаспорт, ИНН, СНИЛС. Ипотеку могут дать на покупку жилья в многоквартирном доме, таунхаусе или для приобретения апартаментов.
Минимальный размер первого взноса доложен превысить 40% от стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредитования для жителей Москвы, Московской области или Санкт-Петербурга составляет 10 млн рублей, для других регионов — 4 млн рублей. Кредит могут выдать на срок до 30 лет.
Вместе с новой программой банк предлагает ипотеку по двум документам для строящегося жилья, сообщили в пресс-службе банка УРАЛСИБ.
Подробную информацию об условиях кредитования можно получить в офисах банка, на сайте или по телефону 8-800-250-57-57.
Комментарии архитекторов и урбанистов
И еще шесть книг, которые стоит подарить ребенку на Новый год
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.