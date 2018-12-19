УРАЛСИБ открыл программу ипотеки на покупку вторичного жилья по двум документам

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Банк УРАЛСИБ в декабре запустил программу ипотечного кредитования по двум документам

Граждане могут получить кредит на покупку вторичного жилья по двум документам: паспорту и еще одному документу, удостоверяющему личность — водительское удостоверение, загранпаспорт, ИНН, СНИЛС. Ипотеку могут дать на покупку жилья в многоквартирном доме, таунхаусе или для приобретения апартаментов.

Минимальный размер первого взноса доложен превысить 40% от стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредитования для жителей Москвы, Московской области или Санкт-Петербурга составляет 10 млн рублей, для других регионов — 4 млн рублей. Кредит могут выдать на срок до 30 лет.

Вместе с новой программой банк предлагает ипотеку по двум документам для строящегося жилья, сообщили в пресс-службе банка УРАЛСИБ.

Подробную информацию об условиях кредитования можно получить в офисах банка, на сайте или по телефону 8-800-250-57-57.

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